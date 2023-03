Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau will diesmal gegen ein Schlusslicht punkten

Jetzt läuft er Gefahr, zurück in die Bezirksliga zu müssen. Vor wenigen Wochen hat der Klub deshalb das getan, was in so einer die Situation fast schon die Regel ist. Er hat in Can Ucar einen neuen Trainer an Bord geholt. Außerdem wurde Hilal Ali Kahn vom Westfalenligisten TuS Hordel als Spielmacher verpflichtet. Gebracht hat es bislang noch nichts.