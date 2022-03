Fußball-Landesliga : Keine weiteren Corona-Fälle bei SGE Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Der Verein hofft, dass am Sonntag die Heimpartie gegen den RSV Praest stattfinden kann. Erste Spieler könnten die Quarantäne am Donnerstag verlassen.

Die SGE Bedburg-Hau hat noch keine Klarheit darüber, ob sie am kommenden Sonntag mit einer Woche Verspätung in den zweiten Teil der Saison in der Fußball-Landesliga starten kann. Am vergangenen Sonntag war die Heimpartie gegen die VSF Amern abgesetzt worden, weil sechs Kicker der SGE positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. „Weitere Fälle sind nicht dazugekommen. Und alle betroffenen Spieler haben zum Glück einen milden Verlauf. Ab Donnerstag haben die ersten Akteure, die sich infiziert haben, jetzt die Chance, die Quarantäne zu verlassen, wenn sie ein negatives Testergebnis vorweisen können. Wir müssen jetzt einfach abwarten, wie sich die Dinge weiter entwickeln“, sagt Sebastian Kaul, Trainer des Landesligisten.