Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau möchte ihre beachtliche Erfolgsserie fortsetzen

Am Sonntag tritt die SGE Bedburg-Hau beim FSV Duisburg an. Die Gäste gehen als klarer Favorit in die Begegnung, die um 15.30 Uhr angepfiffen wird. Schon im Hinspiel war die SGE beim klaren 4:0-Erfolg in allen Belangen überlegen und fuhr verdientermaßen die drei Punkte ein.