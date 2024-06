Relegations-Krimi SGE Bedburg-Hau hofft auf ein Happy End der Marathon-Saison

„Fortuna Dilkrath kommt hauptsächlich über das Kollektiv und gilt als sehr zweikampfstark. Aber bei ihnen fehlen wohl wichtige Spieler“, so Voß. In der Mannschaft von Trainer Fabian Wiegers, die im vergangenen Sommer den Aufstieg schaffte, ragt Moritz Münten mit 23 Saisontreffern als Torschütze vom Dienst heraus. Bekanntester Spieler der Schwalmtaler ist der inzwischen 33-jährige René Jansen, der mit 21 Toren in der Saison 2017/18 großen Anteil am Aufstieg des SV Straelen in die Regionalliga hatte.