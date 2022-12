Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau schließt das Kapitel Jordi van Kerkhof

Der Landesligist hat in der Abteilung Defensive aber für Ersatz gesorgt. Jasin Saiti (20), der in dieser Saison acht Partien für den Ligarivalen TSV Wachtendonk-Wankum bestritten hat, und Leander Derksen, der in der Jugend für den 1. FC Kleve spielte und 2021 zum B-Ligisten Siegfried Materborn wechselte, verstärken die SGE. Außerdem wird der 21-jährige Mittelfeldspieler Christopher Gorißen aus der zweiten Mannschaft, für die er in der Kreisliga A in dieser Saison 16 Partien bestritten und drei Tore erzielt hat, in den Landesliga-Kader aufrücken.