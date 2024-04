Nach schwacher Leistung im Kellerduell SGE-Trainer Jo Voß kündigt personelle Konsequenzen an

Aber schon am heutigen Dienstag bietet sich dem Team die Möglichkeit, die Scharte auszuwetzen. Um 20 Uhr steht die Heimpartie gegen den SV Biemenhorst an. Zwar kann Voß auf alle Akteure zurückgreifen, die am Sonntag in Frohnhausen dabei waren. Doch personelle Änderungen wird es sicherlich geben. „Ich habe gesehen, wer für den Abstiegskampf bereit ist. Deshalb werde ich einige Umstellungen vornehmen“, sagt Voß, der mit seiner Mannschaft unbedingt punkten will.