Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau gibt Heimsieg noch aus der Hand

Bedburg-Hau Die SGE Bedburg-Hau drehte gegen Fichte Lintfort in der Schlussphase das Spiel und sah bei einer 3:2-Führung wie der sichere Sieger aus. Aber dann folgte der Schock in der Nachspielzeit.

Die SGE nutzte gleich ihre erste Chance zur Führung. Robin Deckers setzte sich auf links durch, bediente Jefferson Gola, dessen zu kurz geratenen Abschluss Raven Olschewski zum 1:0 über die Linie drückte (4.). Danach entwickelte sich eine kampfbetonte Partie ohne nennenswerte Aktionen in beiden Strafräumen. Fichte wurde in der letzten Viertelstunde vor der Pause zielstrebiger. Erst schoss Alen Brajic am Tor vorbei (36.) danach zielte Florian Ortstadt über den Querbalken (36.). In der 45. Minute hätte Olschewski für die Platzherren beinahe das 2:0 besorgt, doch TuS-Keeper Andreas Kossenjans wehrte per Glanztat dessen Kopfball nach Deckers-Ecke ab.