Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau holt Levon Kürkciyan und Jan-Luca Geurtz

Für Daniel Beine, Trainer der Viktoria, kommt die Entwicklung nicht überraschend. „Wir wussten, dass sich beide Spieler verändern wollten. Wir sind im Guten auseinandergegangen“, sagt Beine, der sich mit seiner Mannschaft noch die Vizemeisterschaft sichern kann, wenn die Viktoria am Sonntag beim Saison-Finale in der Heimpartie gegen den TuS Xanten wenigstens einen Punkt gewinnt. Der Bezirksligist schaut sich nach den beiden Abgängen jetzt nach Verstärkungen für die Offensive um. „Wir sind in guten Gesprächen mit möglichen Neuzugängen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Mannschaft in der kommenden Saison nicht schlechter sein wird als in dieser Spielzeit“, so Beine.