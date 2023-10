Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau kassiert eine unnötige Niederlage beim SV Biemenhorst

Die logische Folge war, dass der Neuling die Partie drehte. Biemenhorst ging in der 49. Minute durch Luca Schanzmann in Führung und musste anschließend nur noch eine brenzlige Situation überstehen, als Torhüter Rene Konst einen Schuss von Felix Beeker an die Latte abwehrte (65.). Ansonsten fehlten den Angriffen der SGE die Präzision. Justin Heekers (69.) und Luca Puhe (90.+2) stellten den Endstand her.