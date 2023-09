Fußball-Landesliga Der Spitzenreiter ist zu stark für die SGE Bedburg-Hau

Der Spitzenreiter war zu stark für die SGE Bedburg-Hau. Der Fußball-Landesligist kassierte am Sonntag im Heimspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern eine 1:4 (0:1)-Niederlage. „Das Ergebnis ist sicherlich um ein Tor zu hoch ausgefallen. Der Gegner war allerdings auch sehr stark und hat uns alles abverlangt“, sagte Jo Voß, Trainer der SGE. „Unsere beste Phase hatten wir in der zweiten Halbzeit, als wir zu einigen Torgelegenheiten kamen.“ Voß musste in der Begegnung neben den schon länger fehlenden Leistungsträgern Fabian Berntsen, Jan-Luca Geurts und Leon Claaßen kurzfristig auch die Stammkräfte Leander Derksen und Ossama Toumzine ersetzen.