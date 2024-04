Bittere Niederlage für SGE Bedburg-Hau SGE-Trainer Jo Voß kritisiert sein Team nach dem 2:4 im Kellerduell

Die Situation der SGE Bedburg-Hau im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga hat sich weiter zugespitzt. Die Mannschaft kassierte am Sonntag eine 2:4 (1:2-)Niederlage im Kellerduell beim VfB Frohnhausen, rutschte auf den voraussichtlichen Regelationsrang ab und hat nur noch zwei Zähler Vorsprung vor dem Kontrahenten, der den ersten Abstiegsplatz einnimmt. Trainer Jo Voß ging mit seinem Team nach dem Abpfiff hart in Gericht. „Es gab zwar wieder eine sehr umstrittene Entscheidung des Referees gegen uns, weil Oussama Toumzine kurz vor der Pause elfmeterreif im Strafraum gefoult worden ist. Doch am Schiedsrichter lag es sicherlich nicht, dass wir diese wichtige Partie verloren haben“, sagte Jo Voß.