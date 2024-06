Bittere Auswärtsniederlage SGE Bedburg-Hau steht mit einem Bein in der Relegation

In der Nachspielzeit erreichte der falsche Film, in dem sich die Spieler des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau am Dienstagabend gefühlt haben müssen, endgültig seinen tragischen Höhepunkt. Torwart Niklas Puff wollte mit einem weiten Schlag noch einmal einen letzten Angriff einleiten. Doch der Ball landete beim Gegner. Kevin-Alexander Scheike, pfeilschneller Außenbahnspieler der SpVgg Steele, fackelte nicht lange und traf aus gut 40 Metern Distanz über Puff hinweg ins Netz. In diesem Moment hatte die SGE das erste Entscheidungsspiel um den rettenden Platz 15 in der Landesliga-Gruppe 2 mit 1:4 (0:1) verloren. Und wohl keiner der rund 300 Zuschauer auf der Sportanlage am Essener Langmannskamp wusste, wieso eigentlich.