Fußball-Landesliga Zehn Tore beim Abschied von Trainer Sebastian Kaul

Die Zuschauer kamen am Sonntag auf ihre Kosten, als beim Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau die Ära Sebastian Kaul zu Ende ging. Denn es fielen reichlich Tore. Die SGE musste sich im Heimspiel gegen Fichte Lintfort mit 4:6 (0:5) geschlagen geben. Beide Mannschaften vernachlässigten die Abwehrarbeit. So gab es in der unterhaltsamen Partie eine Torchance nach der anderen.