Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau bricht in der zweiten Halbzeit ein

Die SGE Bedburg-Hau hat eine deutliche Niederlage einstecken müssen, die sich in der ersten Halbzeit nicht annähernd angedeutet hatte. Der Fußball-Landesligist verlor am Sonntag beim bis dahin sieglosen Aufsteiger SV Budberg noch mit 2:6 (1:1), nachdem er in den ersten 35 Minuten das Team mit der deutlich besseren Spielanlage und den klar besseren Chancen gewesen war. Doch die Mannschaft von Trainer Jo Voß ließ in dieser Phase nicht zum ersten Mal in dieser Saison die nötige Effektivität in der Offensive vermissen und verpasste es so, vor der Pause für eine Vorentscheidung zu sorgen. Es sprang lediglich der Führungstreffer durch Felix Beeker (27.) hinaus.