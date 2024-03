Fußball-Landesliga Das Ende der langen Erfolgsserie der SGE Bedburg-Hau

Der FSV Duisburg, der in seinen vorherigen 23 Partien nur 29 Tore erzielt hatte, nutzte direkt die erste Unachtsamkeit in der SGE-Abwehr aus und ging in der 20. Minute in Führung. Zwar glich der Gast mit dem Pausenpfiff durch Oussama Toumzine aus (45.). Doch dann war wieder der FSV am Drücker, der mit zwei weiteren Treffern (60., 64.) schon recht früh für die Entscheidung sorgte. „Bei beiden Gegentreffern haben wir es dem Gegner ex­trem leicht gemacht“, kritisierte Voß das Abwehrverhalten seines Teams. Für die SGE reichte es nur noch zur Ergebniskosmetik durch Levon Kürkciyan (80.), der einen Freistoß zum 2:3 verwandelte.