Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau hadert nach 0:6 mit dem Schiedsrichter

„Der Schiedsrichter hat mit seinen Entscheidungen Einfluss auf den Spielausgang genommen“, sagte Jo Voß, dessen Mannschaft die erste Chance der Partie gehabt hatte, als Oussama Toumzine in der zweiten Minute nur die Latte traf. Beim 0:1 (7.) habe der Unparteiische, so der Coach, den SGE-Verteidiger Jasin Saiti, der draußen verletzt behandelt worden war, trotz Reklamationen der Gäste zu spät wieder auf das Feld gelassen. Nach dem 0:2 (19.) war das dritte Gegentor (33.) nach Ansicht der SGE Bedburg-Hau irregulär, weil dem Treffer ein Foulspiel an Toumzine vorausgegangen sei. Voß: „Das hat mir nachher auch der gegnerische Trainer bestätigt.“ Schließlich erhielt Toumzine kurz nach dem 0:4 (40.) eine umstrittene Gelb-Rote Karte. Er soll erst gemeckert und dann den Ball weggeschossen haben. „Das Ballwegschießen hat bei uns aber keiner wahrgenommen“, so Voß.