Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau rutscht auf Rang 14 ab

In der Startaufstellung der SGE fehlten die Stammspieler Robin Deckers, Sezai Kezer, Martin Tekaat und Jan-Luca Geurtz, was sich durchaus bemerkbar machte. Die erste Chance der intensiven Partie vor etwa 200 Zuschauern hatte Budbergs Lennart Hahn, der von Moritz Paul freigespielt wurde. Die Gäste agierten bereits in der Anfangsphase mit aggressivem Pressing und versuchten, die SGE zu Fehlern zu zwingen. In der zwölften Minute fiel dann der Führungstreffer für den Neuling, als Torjäger Moritz Paul nach einem Eckball völlig frei stehend und mühelos per Kopf seinen 28. Saisontreffer markierte.