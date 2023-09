Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau verliert durch späte Gegentore

Die SGE Bedburg-Hau hat in der Fußball-Landesliga am Sonntag eine 0:2 (0:0)-Niederlage beim PSV Wesel kassiert. Zwei späte Gegentreffer sorgten dafür, dass die Mannschaft von Trainer Jo Voß, die in personeller Hinsicht arg gebeutelt war, am Ende zum zweiten Mal in Folge mit leeren Händen dastand.