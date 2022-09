Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau nutzt ihre Chancen nicht

Bedburg-Hau Für die Mannschaft ist beim 0:2 beim Oberliga-Absteiger Spvgg. Sterkrade-Nord mehr drin. Trainer Sebastian Kaul lobt sein Team für seinen Auftritt.

So ließ es sich Trainer Sebastian Kaul auch nicht nehmen, seinem Team ein Lob auszusprechen. „Es war eine überzeugende Leistung von meiner Mannschaft. Leider haben wir uns nicht mit mindestens einem Tor belohnt. Ich habe meinem Team in der Halbzeit gesagt, dass in der Begegnung Kleinigkeiten entscheiden können. Und so ist es auch gekommen, leider nicht zu unseren Gunsten“, so Kaul.