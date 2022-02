Fußball : SGE Bedburg-Hau trennt sich mit 3:3 vom PSV Wesel

Bedburg-Hau Der Landesligist experimentiert im Testspiel gegen den Liga-Kontrahenten mit zwei unterschiedlichen Abwehrketten. Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugt die SGE mit einer ordentlichen Leistung.

Speziell auf seine Abwehr mit drei Innenverteidigern bezogen, sagte der Coach: „Uns fehlt natürlich noch an der einen oder anderen Stelle das Fein-Tuning, aber auf die Leistung können wir aufbauen. Wir müssen da noch an einigen Stellschrauben drehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es uns das bis zum ersten Ligaspiel gelingen wird.“

Die SGE Bedburg-Hau war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, sodass die Führung nach 25 Minuten durch Falko Kersten auch in Ordnung ging. Doch direkt nach der Pause war Yannik Oenning zur Stelle und traf zum 1:1 (49.). Die Gäste hatten durch Sebastian van Brakel schnell die passende Antwort parat und konnten erneut in Führung gehen (59.). Doch sieben Minuten später lag die SGE dann mit 2:3 hinten, nachdem Oenning mit seinen Toren zwei (62.) und drei (65.) seinen Dreierpack geschnürt und das Spiel zugunsten der Weseler gekippt hatte.