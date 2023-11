Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau tritt beim starken Aufsteiger an

Einen leichten Rückschlag gab es allerdings am vergangenen Spieltag, als der VfB Speldorf beim SV Budberg ein 1:7 kassierte. Eine Niederlage, die Jo Voß nicht so recht ins Konzept passt. „Der Gegner wird am Sonntag gegen uns besonders motiviert sein. Er wird alles daran setzen, sich vor heimischen Publikum für die hohe Niederlage zu rehabilitieren“, sagt der SGE-Coach.