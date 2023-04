Fußball-Landesliga Der Sieger macht den Klassenerhalt perfekt

Sein Bedburg-Hauer Kollege Sebastian Kaul lässt solche Gedankenspiele momentan noch außen vor. „Ich gehe nur davon aus, dass sich der Sieger des Spiels keine Sorgen mehr machen muss“, sagt der SGE-Coach. Der Ausgang des Duells erscheint vor dem Anpfiff völlig offen. Auf der einen Seite die SGE Bedburg-Hau, die mit 25 Punkten aus elf Spielen Platz zwei der Heimtabelle belegt. Im Igetec-Sportpark hat die Mannschaft bislang gerade einmal acht Gegentore kassiert. Auf der anderen Seite der Lokalrivale aus Kalkar, der in der Endphase der Saison so richtig ins Rollen kommt. Die SV Hö.-Nie. reist mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge an. Zuletzt gab’s ein 6:0 bei Genc Osman und ein 5:0 gegen Ex-Trainer Sven Schützek und die Spvgg. Sterkrade-Nord. So ganz nebenbei qualifizierte sich die Mannschaft am Mittwoch auch noch mit einem ungefährdeten 3:0 beim Bezirksligisten Kevelaerer SV für die erste Runde um den Niederrheinpokal.