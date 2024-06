Das Drama im IGETEC-Sportpark Tragisches Ende für SGE Bedburg-Hau

„Männer – auf geht‘s“, lautete der Schlachtruf von Stadionsprecher Jochen Wilde zum zweiten Durchgang. Und Jan-Luca Geurtz hatte gleich die erste Torchance nach einer schönen Kombination über die rechte Seite, aber er traf den Ball nicht richtig. In der Folgezeit geriet die SGE etwas unter Druck, die For­tunen verteidigten gut nach vorne. In der 65. Minute hatte Levon Kürkciyan Pech mit einem Freistoß aus 16 Metern, den Dominik Jakobs großartig um den Pfosten drehte. Dieser war aber machtlos, als Marvin Kresimon (69.) einen abgewehrten Ball nach einer Ecke von Robin Deckers zum umjubelten 2:0 verwertete. Schüsse von Deckers und Geurtz, eine Riesenchance von Sezai Kezer und ein erneuter Freistoß von Kürkciyan – alle fanden nicht den Weg ins DJK-Gehäuse. Das sollte sich rächen. Der erste Torschuss der Gäste, der aufs Tor kam, bedeutete in der 88. Minute den bitteren Abstieg der SGE Bedburg-Hau in die Bezirksliga. Mats Zechlin knallte das Spielgerät aus 16 Metern Distanz an die Unterkante der Latte – von dort prallte der Ball hinter die Linie. Die Hausherren hatten in der Nachspielzeit kleinere Chancen, DJK-Spieler Nando Di Buduo sah Gelb-Rot – aber es sollte nicht sein.