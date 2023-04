Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau nach 3:1-Erfolg fast am Ziel

Die SV Hönnepel-Niedermörmter trat mit der Empfehlung von vier Siegen in Serie bei der SGE an. Doch die Elf enttäuschte in allen Belangen. Vor allem in Durchgang eins blieb sie fast alles schuldig. Der starke Gastgeber legte sich den Gegner nach Belieben zurecht und erspielte sich Chance um Chance. Zählbares sprang aber lediglich durch Ossama Toumzine (8. Minute) und Felix Bee­ker (33.) heraus, die bei ihren Toren jeweils von der Vorarbeit des starken Robin Deckers profitierten.