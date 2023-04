Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau plant den entscheidenden Schritt

Eventuell reicht aber auch schon einer. Falls seine Mannschaft am Sonntag im Duell beim punktgleichen Tabellennachbarn Arminia Klosterhardt den Mülheim-Coup vergoldet, beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone im Idealfall sieben Punkte. Das sollte drei Runden vor Schluss allemal reichen. Obwohl der Gegner aus Oberhausen nach der Winterpause noch keine Bäume ausgerissen hat und im neuen Jahr noch auf den ersten Sieg wartet, hat Kaul viel Respekt vor der Arminia. „Das ist eine junge, spielstarke Mannschaft, der es zurzeit vielleicht etwas am nötigen Selbstvertrauen fehlt“, so die Einschätzung des SGE-Trainers. Das Hinspiel entschied seine Mannschaft mit 1:0 für sich – das Tor des Tages schoss damals Jefferson Gola. „Deshalb können wir unter Umständen auch schon mit einem Unentschieden leben, da wir dann bei Punktgleichheit mit der Arminia im direkten Vergleich die Nase vorn haben.“