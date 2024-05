Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau verpasst Entscheidung

„Unsere Marschrichtung ist klar, wir müsen unsere Hausaufgaben machen. Aber der VfB Speldorf wird nichts abschenken“, hatte SGE-Trainer Jo Voß vor der Begegnung angekündigt. Und die rund 50 Zuschauer sahen eine intensive, schnelle und faire Partie, die am Ende leistungsgerecht mit einem Unentschieden endete. Die Gastgeber mussten auf ihren Torjäger Levon Kürkciyan verzichten, der eine Gelbsperre absitzen musste. Es ging gleich richtig zur Sache. Denn Oussama Toumzine setzte in Minute drei den Ball an die Latte des von Leon Ossmann gehüteten Speldorfer Tores. Der Gast antwortete mit seiner ersten Chance, doch die SGE-Abwehr konnte rechtzeitig den Schussversuch abblocken. Eine kleine Schrecksekunde, als SGE-Torwart Niklas Puff mit seinem Mitspieler Sezai Kezer zusammprallte, beide konnten aber weiterspielen.