Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau steht vor der Rettung

Die Krayer waren auch gleich optisch überlegen und operierten meistens mit langen Bällen – ohne Erfolg. Die Gäste setzten kleine Nadelstiche und besaßen schon früh kleinere Tormöglichkeiten. In Minute 16 gelang Levon Kürkciyan der Führungstreffer, als Felix Beeker ihn von außen müstergültig bediente – der SGE-Torjäger blieb eiskalt und vollendete aus kurzer Distanz. „Bei diesem Treffer haben wir sauber umgeschaltet. Überhaupt haben wir unseren Matchplan in dieser Partie hervorragend umgesetzt“, lobte Jo Voß seine Mannschaft. So ging es in die Halbzeitpause, in der Voß einige Sachen ansprach und seine Elf aufforderte, zügig nachzulegen. Gesagt, getan – nur sieben Zeigerumdrehungen später sorgte erneut Kürkciyan für eine kleine Vorentscheidung. Wiederum wurde ein Angriff über außen vorgetragen. Und auch diesmal waren die beiden Protagonisten des Führungstreffers beteiligt: Beeker spielte Kürkciyan frei, der mit einer Finte einen Gegenspieler austrickste und aus kurzer Distanz das 0:2 (52.) erzielte.