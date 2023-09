Fußball-Landesliga  Jo Voß fordert die richtige Antwort

Den zurückliegenden Spieltag in der Fußball-Landesliga möchte Jo Voß, Trainer der SGE Bedburg-Hau, so schnell wie möglich abhaken. „Das war ein extrem bitterer Nachmittag und eine ganz herbe Niederlage“, schildert der Coach seine Gefühlslage. Seine Mannschaft lag beim SV Budberg mit 1:0 in Führung und hätte sogar noch einen weiteren Treffer erzielen können. Doch nachdem Moritz Paul unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff ausgeglichen hatte, brachen bei der SGE alle Dämme. Direkt nach der Pause ging der Gastgeber in Front - unter dem Strich sprang eine satte 2:6-Schlappe heraus.