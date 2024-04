Fußball-Landesliga Ganz schnell wieder raus aus der Abstiegszone

„Diese Ergebnisse spielen keine Rolle mehr, wenn das Spiel am Sonntag angepfiffen wird. Wir müssen von Anfang an konzentriert bei der Sache sein, um unser Ziel zu erreichen“, so Voß. Bis auf Leon Claaßen (Urlaub) kann die SGE Bedburg-Hau in Bestbesetzung antreten. Das Hinspiel war eine glatte Angelegenheit. Die SGE lag am 1. Oktober bereits nach 25 Minuten mit 3:0 in Führung und hatte am Ende mit 6:2 die Nase vorn.