Fußball-Kreispokal Vier Tore von Robin Deckers beim Comeback

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat nach frustrierenden Wochen in der Meisterschaft, wo der Landesligist nach zehn Spielen noch ohne Punktgewinn ist, im Pokal ein wenig für das arg angekratzte Selbstvertrauen getan. Sie schaffte beim B-Ligisten Concordia Goch einen 8:1 (1:1)-Sieg. Die SV Hö.-Nie. hatte zunächst etwas daran zu knabbern, dass sie nach einem Fehler in der Defensive, wo der am Knie verletzte Abwehrchef Lukas Nowicki ersetzt werden musste, in der zehnten Minute in Rückstand geraten war. Nils Huismann traf für den Außenseiter. Doch der Ausgleich von Dario Gerling (38.) sorgte für mehr Sicherheit im Spiel. Facundo Ruiz (69., 70.), Marco Kooijmans (79.), und Dario Gerling (81., 90., 90.+4) schraubten das Ergebnis noch in eine standesgemäße Höhe. Zudem unterlief dem Gocher Christian Krebbers (86.) ein Eigentor. „Der Mannschaft hat dieses Erfolgserlebnis sicherlich gut getan“, sagte Trainer Thomas Geist.