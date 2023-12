Fußball-Landesliga Sebastian van Brakel verletzt sich beim 0:0 der SGE Bedburg-Hau schwer

Jo Voß bezeichnete das Ergebnis der Partie bei der SG Essen-Schönebeck „unter dem Strich als gerecht“. Zwar hatte der Gastgeber mehr Spielanteile. Doch die SGE Bedburg-Hau verteidigte wie schon so oft in dieser Saison gut, ließ dem Gegner in der Offensive kaum zur Entfaltung kommen und konterte geschickt. Levon Kürkciyan und Oussama Toumzine vergaben in der ersten Hälfte bei Kontern alleine vor dem Torwart gute Chancen zur Führung. Nach dem Wechsel wurde ein Schuss von Kürkciyan auf der Linie geklärt. Zudem landete ein Schuss von Robin Deckers am Außennetz.