Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau muss ihre Chancen besser nutzen

Bedburg-Hau Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul tritt am Freitag beim Neuling DJK SF Lowick an. Vor einem Akteur des Gegners hat der Coach viel Respekt.

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau bestreitet am Freitagabend sein zweites Auswärtsspiel in Folge. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul tritt um 20 Uhr beim Neuling DJK SF Lowick an und will an die guten Leistungen in den ersten beiden Saisonspielen anknüpfen. „Lowick ist ein sehr gut geführter Verein mit einer guten Jugend-Abteilung. Der Klub ist wirklich auf einem guten Weg. Außerdem erwarte ich eine tolle Kulisse. Das macht natürlich besonders in einer Partie am Abend richtig viel Spaß“, sagt Kaul.