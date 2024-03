Fußball-Landesliga SGE-Coach tadelt Sterkrade-Nord und lobt SV Hönnepel-Niedermörmter

Jo Voß, Coach der SGE Bedburg-Hau, hat am Mittwochmorgen das gemacht, was wohl die meisten Trainer der Gruppe zwei der Fußball-Landesliga getan haben. Er hat sich beim Thema Tabelle auf den aktuellen Stand gebracht, nachdem die Nachricht vom sofortigen Rückzug des bisherigen Vorletzten Spvgg. Sterkrade-Nord, dessen Spiele deshalb alle aus der Wertung genommen werden, die Runde gemacht hatte. Die Rechnung ist für die SGE, die beide Partien gegen Sterkrade-Nord gewonnen hatte, nicht gerade erfreulich ausgefallen. Denn der Vorsprung vor dem wahrscheinlichen Relegationsplatz 16 ist so um drei auf zwei Punkte geschmolzen.