Fußball-Landesliga Die SGE Bedburg-Hau verschafft sich etwas Luft

Nach einem Handspiel eines Gästekickers zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Robin Deckers trat an und verwandelte sicher zum 1:1 (61.). Als Felix Beeker dann Ossame Toumzine in Szene setzte, sorgte dieser für das 2:1 (72.). In der Nachspielzeit gelang Toumzine mit seinem zweiten Treffer noch der 3:1-Endstand. Kurz zuvor hatte sich der VfB Bottrop selbst dezimiert, als René Biskup nach einer Tätlichkeit gegen Marvin Kresimon die Rote Karte sah. Die nächste Aufgabe der SGE Bedburg-Hau hat es jetzt in sich: Am Sonntag geht es zum Spitzenreiter nach Scherpenberg.