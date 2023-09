Fußball-Landesliga Levon Kürkciyan der Mann des Spiels beim Sieg der SGE Bedburg-Hau

Seine Mannschaft hatte sich vor der Pause noch etwas schwer getan, Akzente in der Offensive zu setzen. Der SGE-Coach führte das auch auf die Bedingungen zurück. „Das Spiel war bei diesen hohen Temperaturen auf einem stumpfen Kunstrasen schon eine Herausforderung“, sagte Voß. Seine Mannschaft steigerte sich dann in der zweiten Halbzeit enorm und gewann am Ende auch in der Höhe verdient. Denn die SGE Bedburg-Hau konnte im Gegensatz zur Spvgg. Sterkrade-Nord in den letzten 20 Minuten noch entscheidend zulegen.