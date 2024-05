Mögliche Entscheidung im Heimspiel Klassenerhalt rückt für die SGE Bedburg-Hau immer näher

Ganz anders die Gemütslage und Ausgangsposition der SGE Bedburg-Hau, die auf jeden Fall noch den einen oder anderen Zähler im Kampf um den Ligaverbleib benötigt, obwohl sie zurzeit fünf Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze besitzt. „Wir gucken nur auf uns. Wir müssen am Sonntag die gleiche Leidenschaft und Galligkeit an den Tag legen, wie beim verdienten Sieg am vergangenen Sonntag in Kray. Wir wollen nach Möglichkeit die drei Punkte zu Hause halten“, sagt SGE-Coach Jo Voß, der personell wieder aus dem Vollen schöpfen kann. Oussama Toumzine, der fälschlicherweise eine Gelbsperre absitzen musste – in Wirklichkeit hatte Sezai Kezer gegen den 1. FC Lintfort Gelb gesehen – ist wieder an Bord. „Das ist jetzt für uns optimal, denn er ist dann in den drei letzten Partien auf jeden Fall dabei. Wir sind personell gut aufgestellt“, so Voß.