Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau macht das Dutzend voll

Das änderte sich in Minute 23, als Christian Ploenes knapp an Lowicks Torhüter Hakvoort scheiterte. Zwei Zeigerumdrehungen später die Führung für die SGE: Jean Armand Assi nutzte einen Fehler der Lowicker Abwehr, schaltete schnell und netzte aus etwa 16 Metern eiskalt in die linke untere Ecke zum 1:0 ein. Kurz vor dem Pausenpfiff besaßen Assi und Levon Kürkciyan noch passable Tormöglichkeiten, die aber vom Lowicker Keeper entschärft wurden. In der 45. Minute dann der Nackenschlag für die SGE, denn Robin Deckers erhielt eine unnötige Gelb-Rote Karte (Gelb für Ballwegschlagen und Foulspiel). Die Gäste aus dem Bocholter Vorort enttäuschten im ersten Durchgang vor allem in der Offensive, erspielten sich keine einzige Torchance, holten keine Ecke heraus, was aber auch an der starken kämpferischen Leistung der SGE lag, die die Gäste kaum zur Entfaltung kommen ließ.