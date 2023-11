Fußball-Landesliga Die Serie hält, die Abstiegsgefahr bleibt

Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau hat seine beachtliche Serie fortgesetzt. Die Mannschaft erreichte am Samstag im Duell mit dem Tabellennachbarn Arminia Klosterhardt ein 2:2 (1:2) und hat damit inzwischen bereits sechs Spiele in Folge ungeschlagen überstanden. Der Haken an der Sache: Die SGE muss den Blick in der Tabelle nach wie vor nach unten richten. Mit aktuell 22 Zählern ist das Team auf Rang 13 zurückgefallen – bei gerade einmal zwei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Die nächste Gelegenheit, den Vorsprung zu vergrößern, bietet sich bereits am Mittwoch. Dann steht im heimischen IGETEC-Sportpark ab 20 Uhr das Nachholspiel gegen den FC Kray auf dem Programm.