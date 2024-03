Fußball-Landesliga Ein Torfestival bei der SGE Bedburg-Hau

Auch in Unterzahl ging es in der Offensive munter weiter. Kürkciyan (46.) schlenzte den Ball zum 6:1 ins lange Ecke. Die Gäste konnten sich dagegen selbst in Überzahl weiter keine nennenswerten Torchancen herausspielen. Stattdessen war wieder Kürkciyan zur Stelle, als er in der 67. Minute mit einem gefühlvollen Heber über den Torhüter nach Hereingabe von Toumzine seinen dritten Treffer markierte. Elias Rams (71.) sorgte noch für etwas Sterkrader Ergebniskosmetik. Dann stellte Robin Deckers (73.) mit einem an ihm verschuldeten Elfmeter, den er unhaltbar verwandelte, den Endstand her. In der Schlussphase plätscherte die Partie dann so dahin. Die SGE Bedburg-Hau wollte nicht mehr – die Spvgg. Sterkrade-Nord konnte nicht mehr.