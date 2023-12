Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau verdient sich einen Punkt

Doch es kam anders: In der 49. Minute trafen die Gastgeber den Pfosten, ehe SGE-Keeper Niklas Puff den Ball an sich riss. Doch die Essener setzten nach, der Torwart gab den Ball aus Händen, und Ilias Elouriachi brauchte nur noch zum 1:0 einschieben. „Das war eine klassische Slapstick-Aktion“, sagte Voß. Doch der Schiedsrichter meinte es gut mit den Grün-Schwarzen, die in der 72. Minute einen schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen bekamen. Deckers verwandelte sicher. Es war dann erneut ein leichtsinniger Fehler, der den Gegner einlud: Nach einem Ballverlust im Zentrum schaltete die SpVgg schnell, Timo Nickel (77.) brauchte nach starker Kombination nur noch einschieben. „In der Schlussphase haben wir dann noch einmal alles nach vorne geworfen“, sagte Voß. Und zwar mit Erfolg: Levon Kürkciyan (88.) sicherte dem Tabellenvierzehnten zumindest noch einen Punkt. Am Freitag, 19.30 Uhr, geht es vor heimischem Publikum gegen BW Dingden.