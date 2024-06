Extraschicht SGE Bedburg-Hau kämpft um gute Ausgangsposition

Der Ausgang ist völlig offen. Gleich am ersten Spieltag hatten sich die beiden Kontrahenten torlos getrennt, zum Auftakt der Rückserie gab’s in Steele ein 2:2. Höchstwahrscheinlich wird die Tagesform den Ausschlag geben, der Essener Mallorca-Trip könnte der SGE am Sonntag in die Karten spielen. „Wir wollen uns eine gute Ausgangsposition für Sonntag erarbeiten. Die Steeler Mannschaft hat mit dem 1:0 in Budberg Rückenwind erhalten. Wir müssen an die starke Leistung anknüpfen, die wir gegen Schönebeck gezeigt haben“, sagt SGE-Coach Jo Voß. Robin Deckers fehlt wegen einer Gelbsperre, dafür ist Torjäger Levon Kürkciyan wieder dabei.