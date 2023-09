Fußball-Landesliga SGE möchte Rückenwind nutzen

An diese gute Leistung will Voß mit seinem Team morgen in der Auswärtspartie beim SV Budberg anknüpfen. „Natürlich hat der Sieg gegen Duisburg unser Selbstvertrauen gesteigert. Doch in Budberg wird es für uns nicht leicht. Bislang hat sich hat sich der Aufsteiger für meine Begriffe unter Wert verkauft“, sagt Voß. „Wir treten bei einer Mannschaft an, die nach fünf Spielen schon etwas unter Druck steht, sind aber auf jeden Fall gewappnet. Wir wissen, was uns erwartet“, so der Trainer, der selbstverständlich etwas Zählbares mitnehmen möchte. Auch in Budberg muss die SGE nach wie vor ohne ein spielstarkes Trio auskommen. Jan-Luca Geurtz und Fabian Berntsen plagen sich weiter mit ihren Verletzungen herum, während sich Tom Versteegen noch im Urlaub befindet.