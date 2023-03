Kellerduell in der Laerheide Viel Respekt vor dem Tabellenletzten

„Für uns ist dies eine ganz wichtige Begegnung. Wir wissen natürlich um unsere Situation, sind aber voller Selbstvertrauen und wollen dieses Spiel gewinnen“, sagt TSV-Trainer Markus Müller. Natürlich sei der späte Ausgleich in Oberhaus etwas ärgerlich, zumal nur noch zehn Spiele verbleiben. „Die Leistung in Sterkrade hat gestimmt. Aber wir müssen am Sonntag wieder an unser Maximum herankommen, um erfolgreich zu sein“, so der TSV-Coach. Personell sind die Wachtendonker gut aufgestellt, auch Nick Armbrüster ist mit von der Partie. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Jasin Saiti, der in der Winterpause nach Bedburg-Hau gewechselt ist.