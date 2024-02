Fußball-Landesliga Jo Voß bleibt Coach der SGE Bedburg-Hau

Derweil arbeitet der Vorstand daran, den Verein gut für die Zukunft aufzustellen. So soll die Infrastruktur an der Anlage weiter verbessert und neue Sponsoren gewonnen werden. „Mittelfristig muss es auch ein Ziel sein, eine gezielte Jugendförderung zu haben“, sagt Ralf-Peter Hölscher, Vorsitzender des mehr als 700 Mitglieder zählenden Klubs. So soll es gelingen, in Zukunft weitere Spieler an die erste Mannschaft heranzuführen. In den vergangenen Jahren haben schon Nachwuchskräfte der SGE den Sprung in den Landesliga-Kader geschafft – zuletzt Christoph Gorißen aus der zweiten Mannschaft und Jan Schoofs aus der eigenen Jugend.