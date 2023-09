Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau muss weiterhin improvisieren

Die Aufgabe in Wesel hat es in sich. Zuletzt überzeugte der PSV mit einem glatten 4:0-Erfolg beim Aufsteiger SV Budberg. Für den aktuellen Tabellenachten war es der zweite Sieg in Folge. „Der Gegner befindet sich offensichtlich im Aufwind. Wir werden uns allerdings nicht verstecken, wollen kompakt stehen und den Gegner in jedem Fall ärgern“, so Jo Voß.