Abwehrspieler der SGE Bedburg-Hau verletzt sich erneut schwer Sebastian van Brakel fällt monatelang aus

Für Sebastian van Brakel selbst war die Diagnose niederschmetternd. Eine große Überraschung war sie für den Innenverteidiger allerdings nicht. Aus einem bitteren Grund. Van Brakel hatte im Februar 2020, damals noch im Trikot des Oberligisten 1. FC Kleve, in der Meisterschaftspartie gegen den VfB Hilden schon einen Patellasehnenriss im linken Knie erlitten. „Als ich am Sonntag im Spiel in Schönebeck bei einem Laufduell unglücklich aufgekommen war und anschließend gesehen habe, in welcher Position meine Kniescheibe stand, da wurde ich direkt an meine Verletzung gegen Hilden erinnert. Da habe ich sofort gedacht, dass ich mir erneut die Patellasehne gerissen habe“, sagte Sebastian van Brakel.