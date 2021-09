Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau muss auf Robin Deckers verzichten

Bedburg-Hau Der Spieler des Fußball-Landesligisten wird an diesem Sonntag beim TSV Meerbusch II nicht auflaufen, weil er eine Rot-Sperre absitzen muss.

Nachdem der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau am Mittwochabend gegen den SC Düsseldorf-West mit 4:2 nach Elfmeterschießen gewann und für eine Überraschung im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten sorgte, blicken die Grün-Schwarzen nun auf die kommende Aufgabe in der Meisterschaft am Sonntag, 15 Uhr, beim TSV Meerbusch II.

Übel aufgestoßen ist SGE-Trainer Sebastian Kaul bei aller Freude über den Einzug in die zweite Pokalrunde aber eine Szene in der letzten Minute der Verlängerung, als Robin Deckers für ihn zu Unrecht die Rote Karte sah. „Robin ist im Moment in hervorragender Verfassung und wird uns natürlich immens fehlen in der Offensive“, sagt Kaul. „Er wollte den Freistoß von der Mittellinie sofort ausführen, weil der gegnerische Torwart zu weit vor seinem Tor gestanden hat und hat dabei einen Spieler der Düsseldorfer getroffen.“