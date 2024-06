Vorbild VfL Bochum SGE Bedburg-Hau hofft auf das Wunder von Hasselt

An manchen Allgemeinfloskeln ist häufig ein Körnchen Wahrheit dran. Jeder kennt Drei-Euro-Phrasen wie „Man sieht sich immer zweimal“ oder „Ein Tor würde dem Spiel guttun“. Auf das zweite Entscheidungsspiel um den rettenden Tabellenplatz 15 in der Gruppe 2 der Fußball-Landesliga treffen diese Aussagen zu. Am Dienstag musste die SGE Bedburg-Hau am Essener Langmannskamp eine bittere 1:4-Niederlage bei der SpVgg. Steele hinnehmen. Am Sonntag gibt’s ab 15 Uhr das Wiedersehen im IGETEC-Sportpark. Der Gastgeber hofft auf das schwarz-grüne Wunder von Hasselt, um vielleicht doch noch die nächste Extraschicht in der Relegation verhindern zu können.