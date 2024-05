Die Lage vor dem letzten Spieltag Keine Lust auf die lange Extraschicht

Der Gastgeber aus Bedburg-Hau, der in der Rückrunde bislang nur 14 Zähler erringen konnte, muss alles in die Waagschale werfen. Dazu zählen Kampfgeist, die nötige Aggressiviät, die Durchschlagskraft in der Offensive und die Stabilität in der Defensive. Etwas Spielglück und eine gute Schiedsrichterleistung wären auch hilfreich. „Wir treffen auf eine spielstarke, zentrumsorientierte Mannschaft, die das Kurzpassspiel bevorzugt. Schönebeck ist ein unangenehmer Gegner, aber wir sind nicht chancenlos“, so Voß, der alle Mann an Bord hat.