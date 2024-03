Fußball-Landesliga Nach der Trefferflut geht’s zum Titelaspiranten

Die SGE Bedburg-Hau hat zwar in der laufenden Saison schon häufiger ihre Qualitäten in der Offensive gezeigt. Dennoch spricht einiges dafür, dass der 17. März 2024 einen festen Platz in der Vereinschronik erhält. Am vergangenen Sonntag fegte der Fußball-Landesligist den Vorletzten Spvgg. Sterkrade-Nord mit 8:2 vom Platz. Acht Treffer in einem Meisterschaftsspiel – das wird wahrscheinlich so schnell nicht wieder vorkommen. Drei Tore schoss der drückend überlegene Gastgeber sogar in Unterzahl, nachdem sich Felix Beeker kurz vor der Pause die Gelb-Rote Karte eingehandelt hatte.